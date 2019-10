Wereldkampioene Cant mist Koppenbergcross

Tilburg krijgt primeur ‘No Jump Volleybal’

16:38 In navolging van voetbal (Walking Football), hockey (Walking Hockey) en korfbal (Walking Korfbal) krijgt ook volleybal een variant die met name voor ouderen geschikt is: No Jump Volleybal. Tilburg krijgt de officiële primeur van deze sport, tijdens een door Volley Tilburg georganiseerd toernooi op 29 december.