Wereldrecord bij junioren op NK kortebaan in Tilburg

Met 20,98 zette hij niet alleen een Nederlands record neer, maar ook een wereldrecord bij de junioren. Simons nam in het 25-meterbad in Tilburg het nationale record over van Jesse Puts, die ruim drie jaar geleden 21,05 klokte in de aanloop naar de WK kortebaan in Canada, waar hij verrassend goud pakte op de 50 vrij.