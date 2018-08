Wereldrecord Kolesnikov op 50 meter rugslag

Kromowidjo­jo kan goed leven met brons op 50 meter vrij

21:05 Na een matige eerste EK-dag wist Ranomi Kromowidjojo zich vandaag aanzienlijk te verbeteren in het Tollcross Swimming Centre in Glasgow. In de finale van de 50 meter vrije slag was haar tijd van 24,21 seconden goed voor een bronzen medaille.