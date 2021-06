Wereldrecord Sifan Hassan op 10.000 meter al na twee dagen verbeterd

Rozen­struik wil ‘crazy performan­ce’ neerzetten: ‘Dit laat zien dat UFC me serieus neemt’

5 juni De druk zit vol op de ketel voor de Surinaamse UFC-vechter Jairzinho Rozenstruik (33), na een kansloos gevecht in februari tegen Ciryl Gane. Komende nacht tegen Augusto Sakai mag hij geen steken laten vallen om nog enigszins in het spoor van wereldkampioen Francis Ngannou te blijven. ,,Winnen is dus het belangrijkst.”