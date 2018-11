Wereldtitel blijft leemte op erelijst Wevers

In de wetenschap dat dat een vol punt aftrek oplevert, besefte ze dat ze op slag kansloos was voor eremetaal. De 27-jarige turnster uit Heerenveen eindigde als zevende en voorlaatste (score 12.666). Het goud ging naar de tot tranen geroerde Chinese Liu Tingting (14.533). Zilver was er voor een 16-jarige debutante uit Canada: Anne-Marie Padurariu (14.100). Favoriete Simone Biles (13,600), die de finale geopend had met een allesbehalve vlekkeloze oefening, vond troost in een bronzen plak.



De wereldtitel blijft nog zeker een jaar een leemte op de erelijst van Wevers. De voortekenen leken nochtans gunstig voor de Europees kampioene van Glasgow. Ze was pas als 7de en voorlaatste aan de beurt. Op de onbevangen ogende Anne-Marie Padurariu na worstelde de ene turnster na de andere zich een weg over de 10 centimeter smalle balk.



Biles hield zich in haar 15de (!) wedstrijdoefening van dit WK ternauwernood staande. Mogelijk dat de aanval van nierstenen haar in Doha toch meer hinderde dan ze toe wilde geven. Haar eindscore van 13.600 punten zou voor een Wevers in goeden doen geen probleem mogen zijn. Vooraf had Biles al gezegd dat de balkcompetitie vooral een mentale krachtproef is.