Wereldtitel koppelkoers opnieuw prooi voor Wild en Pieters

Kirsten Wild en Amy Pieters hebben bij de WK baanwielrennen in Berlijn net als vorig jaar de wereldtitel op de koppelkoers veroverd. Voor Wild was het haar tweede goud na eerder succes op het onderdeel scratch.

Wild en Pieters leidden vanaf het begin en bleven punten sprokkelen. De enige zorg was te voorkomen dat een ander koppel een ronde voorsprong zou nemen. Alleen de Françaises slaagden daar bijna in. Nederland sloot de wedstrijd over 30 kilometer met twaalf sprints af met 36 punten, het Franse koppel Clara Copponi en Marie Le Net werd tweede met 24 punten. Het brons was voor de Italiaansen Letizia Paternoster en Elisa Balsamo: 20 punten.

Het geheim: ,,gefocust blijven, 120 ronden lang”, vertelde Pieters, gehuld in een nieuwe regenboogtrui. Het scorebord, daar was ze eigenlijk niet mee bezig. ,,Het is best wel een chaos. Je bent alleen maar bezig met je goed positioneren, voorin blijven. Tot de laatste sprint kant het alle kanten op aan.”

Volledig scherm Amy Pieters en Kirsten Wild. © ANP

Daarbij krijgen ze hulp van Tim Veldt, oud-renner en nu begeleider van het duo. ,,Een extra paar ogen, dat is echt een meerwaarde”, vertelde Wild, die de teleurstelling van het omnium (zevende) van vrijdag had verwerkt. ,,We vullen elkaar heel goed aan, maar Tim hakt af en toe een knoop door en zegt wanneer we moeten gaan. Hij heeft meer het overzicht.”

Wild en Pieters pakten meteen bij de eerste sprint de kop. ,,We zaten wel in een goede flow”, keek Wild terug. ,,Maar dan moet je wel meteen de koers dragen. Als er een andere ploeg wegrijdt kijken ze naar ons, maar wij staan op dat moment maar vijf punten voor.” Niet alle koppels oogden even stabiel. Pieters: ,,Mannen hebben op dit onderdeel meer ervaring, rijden veel meer wedstrijden. Maar wij maken nog gewoon heel veel stappen en we voelen elkaar goed aan. Als ik Kirsten vraag hoe ze is en ze zegt: mwah, dan weet ik dat ze goed is.”

Het betekende het vijfde goud voor de Nederlandse baanploeg in Berlijn.