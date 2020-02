Westbrook leidt Rockets langs Lakers, Antetokounmpo en Bucks denderen door

Column Treurig dat er een wet aan te pas moest komen om gymlessen af te dwingen

8:24 Columnist Thijs Zonneveld is blij met de wet die basis- en middelbare scholen dwingt minimaal twee uur gymles per week te geven. Toch wringt de schoen, zegt hij. ‘De valkuil van deze maatregel is dat het vanuit Den Haag over de schutting wordt gegooid, richting gemeentes, scholen en verenigingen. Die moeten het maar uitzoeken.’