Wester zoekt dekking voor cruciale WK-duels

Door Lisette van der Geest



Als Tess Wester uit haar doel het veld inkijkt, ziet zij ‘pionnetjes’. Die pionnetjes, oftewel speelsters in Nederlands shirt, zijn haar dekking en zorgen dat de handbalkeepster vandaag in de belangrijke WK-wedstrijd tegen Servië een soort rekensom maakt. ,,En daaraan moet ik weer afleiden waar de aanvalster van het andere team nog zou kunnen schieten.’’



Handbal is een cijfersport. Dat bewijzen de A4-tjes met grafieken die elke WK-wedstrijd in grote getalen in de rust en na afloop worden uitgedeeld. Stop-percentages geven een beeld van het presteren van Wester. Maar soms zijn cijfers vertekenend. Telefonisch uit Japan zegt ze: ,,Dat is de afgelopen jaren ook vaak gebeurd: dat je afgerekend wordt op procenten. Eigenlijk moet je een wedstrijd zien om te kunnen beoordelen hoe het ging.’’