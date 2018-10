Wevers: Als je Biles ziet, krijgt mijn goud in Rio nog meer waarde

Ook de misschien wel beste turnster aller tijden maakt foutjes, zo bleek opnieuw. Toch is Wevers, recent gekroond tot Europees balkkampioene, vol bewondering. ,,Ze is zo sterk, het verbaast me elke keer weer. Ik denk dat haar prestaties nooit meer geëvenaard worden. Ze heeft de sport veranderd, ook omdat ze anderen uitdaagt op zoek te gaan naar nog moeilijkere sprongen.”



Op de balk, het toestel waarop Wevers na een lange aanloop sinds 2015 tot de wereldtop behoort, gaat iedere vergelijking mank. Biles is een ,,powerhouse” zegt Wevers die het juist van haar elegantie moet hebben. En, gedwongen door de strenge jurering, zet ze ook vol in op de uitvoering, de netheid die resulteert in de zogenoemde E-score. Die waardering werd in de kwalificaties, waarin ze als vierde eindigde, door niemand overtroffen.



Wevers liep lang aan tegen haar fijngevoeligheid op de balk. ,,Nog steeds voel ik elke afwijking. Bijvoorbeeld dat de balk hier in de trainingshal net iets afloopt omdat de vloer niet recht is. Ik kon me vroeger niet aanpassen.'' Nu kan ze onverstoorbaar zijn. Voor de omstandigheden buiten de paar vierkante meter waarop ze in actie komt heeft ze sowieso weinig oog. De angstig lege hal, ze vindt het hooguit jammer. ,,We probeerden in de kwalificaties met het team zelf maar wat sfeer te maken.'' Zaterdag zal het niet veel beter zijn: ,,Ach, de atletentribune zit vol. Maar voor de sport was een sfeer zoals in Glasgow beter.‘’