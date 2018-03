Wild pakt tweede WK-goud met winst op omnium

Na de door haar gewonnen afvalrace, het derde onderdeel, begon ze met een mooie marge aan de puntenkoers waarin Wild zich niet liet verrassen. De Deense Amalie Dideriksen, die haar in 2016 op de weg van de wereldtitel afhield, werd tweede. Brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Rushlee Buchanan. Op de openingsdag had Wild al goud veroverd op de scratch.



,,Ik heb hier zo verschrikkelijk hard voor getraind'', vertelde Wild. Het was toch nog spannend geworden, met Dideriksen die nog dichtbij kwam. ,,Ik was echt pas zeker toen ik over de streep ging. Ik dacht: het gaat me niet gebeuren.''



Het omnium was begonnen met een ernstig ongeval waarbij een jurylid een rugnummer van een eerder gevallen renster van de baan wilde plukken en in botsing kwam met Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. De man werd met zware verwondingen afgevoerd en de race lag lange tijd stil in een geschrokken Omnisport. Na hervatting won Wild en werd ze gedeeld vierde op de temporace. 's Avonds rondde ze het karwei af. Wild was vorig jaar al tweede op het omnium, een olympisch nummer.



Wild zal ook nog uitkomen op de koppelkoers en de puntenkoers. ,,Ik ga overal voor het hoogst haalbare, maar vooraf weet je niet waar dat in resulteert'',zei ze eerder in de week. Ze had een goede winter achter de rug en de nieuwe opzet van het omnium, voor de tweede keer gaat het bij een WK om vier in plaats van zes onderdelen, is in haar voordeel.



Nieuw is de temporace. De zogenoemde vliegende ronde, de individuele achtervolging en de 500 meter tijdrit zijn verdwenen. Zeker die laatste twee onderdelen mist Wild niet. Bij de Spelen van Londen en Rio werd ze telkens zesde. In Tokio moet er meer inzitten en hoewel ze al 35 is, ziet bondscoach Peter Schep haar nog steeds verbeteren. ,,Ze is hartstikke goed en altijd een garantie voor medailles'', zei hij vooraf. ,,Ze heeft deze winter nog aan souplesse gewonnen.'' En ook aan gewicht verloren. ,,Een kilo of zes, zeven'', zei Wild. ,,Maar ik weet niet of dat het geheim is. Ik heb gewoon keihard gewerkt.''