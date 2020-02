Wilder vs. Fury II: een gevecht om de troon en de jackpot

• Tyson ‘the Gypsy King’ Fury is een 31-jarige Engelsman die op 28 november 2015 wereldkampioen zwaargewicht (WBA, IBF, WBO, IBO) werd door de Kazach Wladimir Klitschko te verslaan. In plaats van dat Fury die lijn doortrok, ging het bergafwaarts met bokser. Mede door overmatig drugsgebruik verloor hij zijn titels. In 2018 keerde de Brit terug en versloeg hij twee challengers om uiteindelijk het titelgevecht met Wilder aan te gaan. Fury heeft dertig wedstrijden gevochten, waarvan hij er 29 won en er één gelijk eindigde; de eerste wedstrijd tegen Wilder.



• Deontay ‘the Bronze Bomber’ Wilder is een 34-jarige Amerikaan die sinds 2015 houder is van de WBC-wereldtitel in zijn klasse. Hij won tevens brons op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De Amerikaan is dus al vier jaar de titelverdediger in de World Boxing Council, de grootste en meest prestigieuze boksbond. Zijn laatste gevecht was op 23 november 2019. Toen klopte hij de 40-jarige Cubaan Luis Ortiz. Wilder heeft tot nu toe 43 keer professioneel gevochten en daarvan won hij 42 partijen. De enige die hij niet won was het gelijke spel tegen Fury.