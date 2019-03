Winnende Bucks zien Antetokounmpo uitvallen

Met nog 7.46 minuten op de klok moest de sterspeler van de Bucks de strijd tegen de Clippers staken. Antetokounmpo liep een enkelblessure op nadat hij op de voet van tegenstander Garrett Temple was gaan staan. Hoe ernstig de kwetsuur van de Griek is, die met 34 punten achter zijn naam naar de kant ging, is nog niet duidelijk.