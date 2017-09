WK-limiet weer te hoog voor Sanne Wevers

Sanne Wevers is er ook in de tweede en laatste selectiewedstrijd niet in geslaagd om de limiet voor de WK turnen te halen. Op balk bleef de olympische kampioene vanmiddag in Duiven 0,150 onder de norm om zeker te zijn van een retourtje Montreal.

Wevers liep bijna de hele oefening achter de feiten aan, nadat ze in het begin een verbinding miste. Aan het einde kwam ze zelfs in tijdnood, waardoor de 0,1 punt aftrek kreeg. ,,Ik ga er toch vanuit dat dit goed genoeg is voor een plek in de WK-selectie. Ook als ik zie hoe ver ik in de trainingen al ben”, reageerde de turnster uit Heerenveen die volgende week zondag tijdens de World Cup in Parijs haar 26ste verjaardag viert.

WK-waardig

Bondscoach Gerben Wiersma maakte na afloop duidelijk dat Sanne Wevers gerust kan gaan slapen. Hij vond haar oefening WK-waardig genoeg. ,,Al zal de uitvoering in Canada beter moeten om daar de finale te halen. Maar dat weet ze zelf ook heel goed.”

Eythora Thorsdottir turnde in een uitverkochte sporthal Triominos een allesbehalve vlekkeloze meerkamp. De winnares van zilver en brons op de afgelopen EK in Roemenië was al zeker van een plekje in de WK-selectie, nadat ze vorige week tijdens een besloten selectiewedstrijd als enige al aan de meerkamplimiet had voldaan.

Wiersma hakt uiterlijk maandagmorgen na beraad met de clubcoaches de knoop door of hij ook de resterende twee WK-tickets uitdeelt. Lieke Wevers (balk) en Tisha Volleman (sprong en vloer) lijken daarvoor het meest in aanmerking te komen. De onfortuinlijke Mara Titarsolej, op de weg terug na een slepende enkelblessure, viel zowel op brug als balk van het toestel.