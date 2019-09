WK-organisatie: Lege tribunes? Komt door de late starttijden

Burnet mist ook finale 200 meter, maar blijft positief: ‘Ik word nog iedere dag beter’

20:25 Taymir Burnet is er bij de WK atletiek niet in geslaagd de finale van de 200 meter te bereiken. De atleet van Curaçao moest genoegen nemen met de vierde plek in zijn heat van de halve finales. Met die klassering redde hij het niet; zijn tijd van 20,34 was evenmin goed genoeg om alsnog een plek in de eindstrijd af te dwingen.