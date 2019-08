WK snel klaar voor Steenhuis, Verkerk wel door

Judoka Van ’t End pakt wereldti­tel in het hol van de leeuw

29 augustus Noël van ’t End was niet de grote favoriet, al liet de judoka in de Budokan in Tokio eerder op zijn WK-dag al weten de geest van Anton Geesink in de historische hal te voelen. Vanmiddag (Nederlandse tijd) zegevierde Van ’t End op de plek waar Geesink in 1964 olympisch goud won. Hij is de sterkste van de wereld in de klasse tot 90 kilogram, na een strijd in het hol van de leeuw, tegen zijn Japanse concurrent Shoichiro Mukai nota bene.