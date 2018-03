Woedende Spaanse rugbyers jagen scheidsrechter van het veld

Zilver voor judoka Grol bij rentree in Jekaterinenburg

15:25 Henk Grol heeft bij zijn rentree op de judomat genoegen moeten nemen met zilver. De 32-jarige Nederlander verloor bij de grandslam in Jekaterinenburg in de finale van de klasse boven 100 kilogram van Hyoga Ota. De Japanner was op straffen te sterk.