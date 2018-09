Woods en Rose leiden in Tour Championship

Joshua jonger, zwaarder en langer dan Russische uitdager

21 september Wereldkampioen Anthony Joshua begint morgen op een volgepakt Wembley in Londen als favoriet aan het titelgevecht in het zwaargewicht tegen de Rus Alexander Povetkin. De 28-jarige Britse profbokser is 11 jaar jonger, bijna 12 kilo zwaarder en 10 centimeter langer dan de officiële uitdager van de WBA.