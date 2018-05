Yuri van Gelder maakt internationale comeback

Magistrale Van Gerwen verlengt abonnement op Premier League

0:11 Michael van Gerwen was donderdagavond niet te stoppen. Niet door Rob Cross in de halve finale van de Premier League (10-6) en al helemaal niet door Michael Smith in de finale (11-4). Mighty Mike mag dan zijn wereldtitel kwijt zijn (aan Cross), het een na grootste evenement won hij nu al voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal.