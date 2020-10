Zaalvoetbalinterlands Oranje tegen wereldkampioen Argentinië afgelast

mxgp Einde seizoen motorcros­ser Coldenhoff door rugletsel: 'Klein foutje kan grote gevolgen hebben’

20 oktober Motorcrosser Glenn Coldenhoff komt dit seizoen niet meer in actie in de MXGP. De Brabander bevestigde dat op Instagram. Hij ligt in het ziekenhuis van Herentals in België met breukjes in twee rugwervels.