Zeges voor Femke Bol en Nadine Visser op Zwitsers atletiekgala

12 september Sifan Hassan is haar wereldrecord op de 5 kilometer op de weg kwijt. De Ethiopische Senbere Teferi legde in de Duitse stad Herzogenaurach de race af in 14 minuten en 29 seconden. Teferi dook daarmee 15 seconden onder het wereldrecord dat Hassan begin 2019 had gelopen in Monte Carlo (14.44).