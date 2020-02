Zeilduo Lambriex/Van Vugt grijpt net naast olympisch ticket

Het Nederlandse 49er(FX)-duo, dat in Geelong de hele week op koers lag voor een ticket, werd negende in het landenklassement en een plek bij de beste acht was toereikend voor een ticket voor de Spelen.

Op de slotdag van de WK zakten Lambriex en Van Vugt weg door 25e en 9e te worden. Daardoor werden ze elfde in het algemeen klassement. ,,Dit is gewoon heel zuur”, aldus Van Vugt. ,,We moeten er net een schepje bovenop doen. Een elfde plek is niet slecht natuurlijk, maar we moeten gewoon net iets beter, dan heb je dit probleem niet.”

De 49er-zeilers hebben nog twee kansen om aan de eisen van NOC*NSF te voldoen; de Prinses Sofia Cup van 30 maart tot en met 4 april en het EK van 11 tot en met 17 mei in het Italiaanse Garda.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX) eindigden als achtste. In de afsluitende medalrace werden ze vierde, waardoor ze nog wel een plaatsje klommen in het klassement. ,,Dit is niet echt waarvoor we kwamen. We wilden hier toch wel knallen, maar waren niet op onze top. Het WK van Nieuw-Zeeland zit er nog een beetje in merken we. Dat is geen excuus om niet goed te varen, maar we merken wel dat we gewoon moeite hadden om erin te komen”, stelden Bekkering en Duetz.

,,Ook vandaag nog. Het was elke keer een beetje ‘average of net niet goed genoeg en dat zie je ook wel in het resultaat, met een achtste plek. Dat is balen, want wij willen een WK gewoon winnen. Deze week was een goed moment om te leren en heeft ons weer op scherp gezet richting de Olympische Spelen.”