Zeiler Heiner zet grote stap richting Spelen

HC Tilburg strandt na shoot-outs in halve finale Gold Cup

4 april In de competitie kan HC Tilburg het net maar moeilijk vinden, maar in de halve finale van de Gold Cup scoorde de ploeg van Jeroen Delmée drie keer. Toch bleek het niet voldoende om het duel met Pinoké in reguliere speeltijd te beslissen. De thuisploeg had zijn zenuwen het minst onder controle en verloor: 3-3 (1-3).