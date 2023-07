Zeilster Marit Bouwmeester begint goed aan olympisch testevent in Frankrijk

Europese Spelen Lieke Klaver wint op 200 meter bij EK landen­teams in Europese toptijd, Nederland eindigt als zesde

Lieke Klaver heeft bij het EK atletiek voor landenteams in Polen de 200 meter gewonnen. Ze spurtte in het Slaski Stadion van Chorzow naar een persoonlijk record van 22,46. Het is de derde tijd gelopen dit jaar in Europa.