Zelfs val houdt Jeffrey Herlings niet tegen bij Grote Prijs van Letland

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Letland in de MXGP op zijn naam geschreven. De Nederlander won beide manches in Kegums.

Herlings vierde zijn 103de GP-zege. De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer MXGP en drie keer MX2) is sinds zijn 102de GP-zege van vorige maand al de motorcrosser met de meeste overwinningen in grands prix.

Herlings verkleinde zijn achterstand op Jorge Prado, de koploper van het klassement om de wereldtitel. Herlings, de nummer 2 van de ranglijst, heeft nu een achterstand van 15 punten op de Spanjaard.

De Nederlander maakte in de slotfase van beide manches het verschil. Hij won de eerste manche na een valpartij. In de tweede manche vocht hij zich ook naar voren in de regen. Uiteindelijk passeerde hij Prado en Romain Febvre, de Fransman die nu derde in het klassement staat. De Nederlander Glenn Coldenhoff werd de nummer 4 van de Grote Prijs van Letland.

„Het was heel zwaar”, zei Herlings aan de finish. „Maar ik ben blij met het resultaat. Op naar Duitsland, daar komen we volgende week alweer in actie.”

Jay de Wolf won beide manches in de MX2-klasse. De 18-jarige Husqvarna-coureur nam daardoor de leiding over van de Italiaan Andrea Adamo in het WK-klassement.