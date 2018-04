Zesde pole op rij Márquez in Austin

De regerend wereldkampioen was opnieuw de snelste in de kwalificatie op het circuit van Austin. Márquez heerst al sinds de eerste editie van de 'Grand Prix of the Americas' in 2013. Hij reed tot nu toe ieder jaar vanaf pole naar de winst.



De 25-jarige Catalaan schoof tijdens de kwalificatie wel onderuit op zijn Honda. Márquez reed achterop een scooter snel terug naar de pits, stapte daar weer op de motor en reed met 2.03,658 de beste tijd. De Spanjaard, die tijdens de vorige race in Argentinië buiten de punten eindigde na een botsing met Valentino Rossi, heeft zondag op de voorste startrij gezelschap van zijn landgenoot Maverick Viñales (tweede) en de Italiaan Andrea Iannone (derde). Rossi zette de vijfde tijd neer.