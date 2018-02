Zesvoudig Nederlands kampioen 800 meter moet NK en WK overslaan wegens blessure

LIVE: Oogsten Visser en Van der Weijden mee op 5000 meter?

10:47 Wéér kans op medailles voor Oranje op 5000 meter vrouwen Annouk van der Weijden met beste seizoentijd (6.56,41) in eerste rit Esmee Visser meteen na de dweil in vierde rit Gooien veteranen Claudia Pechstein en Martina Sábliková roet in eten? Bekijk hier de complete loting van de zes ritten