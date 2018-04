Zeven landen azen op Winterspelen 2026

Van Loon via Qatar, Spanje en Marokko naar Dakar Rally 2019

13:26 Erik van Loon had er geen geheim van gemaakt dat hij in 2019 na een jaar afwezigheid terugkeert in de Dakar Rally. De ondernemer/autocoureur uit Eersel heeft nu een aantal voorbereidingswedstrijden uitgezocht. Samen met navigator Wouter Rosegaar uit Zeeland rijdt Van Loon drie wedstrijden: in Qatar, Spanje en Marokko.