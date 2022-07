Zeven spelers Australische rugbyclub weigeren regenboogshirt te dragen: ‘Uitvoering helaas niet goed’

,,De bedoeling was om hiermee onze steun te betuigen aan de mensenrechten met betrekking tot geslacht, ras, cultuur, bekwaamheid en de lhbti-bewegingen”, zei coach Des Hasler op een persconferentie. ,,Helaas was de uitvoering niet goed.”



Volgens Hasler, die een verklaring voorlas waarin hij namens de club uitgebreid excuses maakte, waren zijn spelers vooraf niet geïnformeerd over het maandag gepresenteerde shirt. Manly Sea Eagles draagt dat shirt, voorzien van strepen in de regenboogkleuren, eenmalig in de competitiewedstrijd van donderdag tegen Sydney Roosters. Zeven spelers lieten de clubleiding weten dat ze dat tenue niet willen aantrekken. Op een ingelaste persconferentie gaven coach Hasler en aanvoerder Daly Cherry-Evans een toelichting.



,,We willen een belangrijke boodschap uitdragen met dit shirt, maar helaas hebben we te weinig overleg gehad met partijen binnen en buiten de club”, aldus Hasler. ,,Deze slechte aanpak heeft tot veel verwarring geleid. Dat spijt ons, we hebben een fout gemaakt. We hadden dit in ieder geval vooraf moeten bespreken met de spelers. Je hebt te maken met culturele en religieuze aspecten, daar hadden we over moeten praten. We accepteren de beslissing van de betreffende spelers om donderdag niet te spelen. We gaan het shirt wel gewoon dragen. Ik hoop dat iedereen onze excuses accepteert.”