Zilver voor synchroonzwemsters, winst en verlies 3x3 basketbalsters

BMX’er Pat Casey (29), meervoudig medaille­win­naar X Games, overlijdt na val met motor

BMX’er Pat Casey is deze week bij een tragisch ongeval om het leven gekomen. De meervoudig medaillewinnaar op de X Games, een jaarlijks evenement voor extreme sporten, maakte dinsdag een dodelijke smak toen hij op een privébaan in San Diego stunts aan het uitvoeren was met een crossmotor. Hij werd 29 jaar.