Zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen samen op podium bij Paralympische Spelen

,,Op deze berg was het geen glijden, het was aanvallen”, zei Kampschreur (22) in zijn eerste reactie. ,,En dat ligt me wel. Ik heb alles gegeven en dat heeft tot dit succes geleid. Ik noem het zilver met een gouden randje. Deze medaille is me heel veel waard en brengt ook een enorme opluchting met zich mee. Het geeft bovendien een ‘boost’ voor de onderdelen die nog gaan komen. Ik hoop ook dat we nu met het hele team een beetje uit die mentale dip komen.”