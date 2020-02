Zonderland in staat van verwarring na afzeggen Japanse concurrent

,,Ik ging naar hem toe om hem een schouderklopje te geven, omdat hij nogal verdrietig leek te zijn dat hij zijn oefening niet had uitgeturnd”, vertelt Daniel Knibbeler, de coach van Zonderland. Die kreeg van de Japanse turner te horen dat hij er bij de resterende twee wereldbekerwedstrijden niet meer bij zal zijn.



Dat zou betekenen dat Epke Zonderland nu een vrije doortocht heeft naar de Olympische Spelen in Japan. Knibbeler: ,,Miyachi heeft het daarna ook nog persoonlijk aan Epke verteld. Ik had het niet zien aan komen.” Knibbeler had niet de indruk dat het een spontane opwelling was van een teleurgestelde sporter. ,,Zo’n soort reactie was het in mijn ogen niet. Maar ja, hoe goed ken ik die Jappanner nou? En ik kan hem ook niet lezen. Vooralsnog staat Miyachi op de deelnemerslijst voor Bakoe en Doha. Zolang dat het geval is veranderen we nog niet van strategie en rekenen we ons nog niet rijk.”