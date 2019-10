Zonderland nog niet topfit: ‘Al oefeningen gedaan die vloeiender gingen’

De Nederlandse mannen komen maandagavond pas in actie en weten dan meteen of hun missie geslaagd is.



,,Ik heb hier al oefeningen gedaan die vloeiender gingen”, zei Zonderland die onder meer het late tijdstip als reden noemde. Ook maandag moet Nederland pas vanaf 19.30 uur aan de bak. Daarnaast heeft Zonderland niet de beste voorbereiding achter de rug; hij werd opnieuw gehinderd door klachten aan de bijholtes. ,,Het is iets wat steeds terugkomt. Het scheelde niet veel of ik had dit WK moeten missen.”



Zonderland turnde na zijn brugoefening aan de rekstok één combinatie van vluchtelementen, de Cassina-Kovacs, en de Kolman los. ,,De combi voelde in ieder geval goed aan, maar met deze afsprong vergooi je een punt. Gelukkig heb ik nog een paar dagen extra.”