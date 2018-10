Zonderland voorlopig beste score op rek

Epke Zonderland heeft bij de WK turnen in Doha in de kwalificaties een, in ieder geval wat de score betreft, goede oefening aan de rekstok neergezet.

De olympisch kampioen van Londen 2012 en tweevoudig wereldkampioen kwam tot een score van 14,400. Hoewel nog vroeg in het toernooi - pas vrijdagavond zijn alle turners in actie gekomen - lijkt dat ruim voldoende voor een plaats in de toestelfinale.

Zonderland werd vorig jaar bij de WK in Montreal tweede op zijn favoriete toestel. Daar was de Kroaat Tin Srbic de verrassende winnaar. Hij ontbrak bij de EK in Glasgow, maar liet in Doha opnieuw vorm zien: 14,300. Bart Deurloo, goed voor brons vorig jaar, heeft voorlopig de vierde score: 14,033.

Zonderland wilde zeker niet op de zaken vooruit lopen. ,,Het wordt bibberen tot morgenavond’', zei de kersverse vader, die behoorlijk kritisch was over zijn optreden. ,,Het viel me wat tegen, ik was nog niet voldoende hersteld van brug.’' Zonderland beperkte zich tot één combinatie van twee vluchtelementen - de Cassina-Kovacs - en een losse: de Kolman. ,,Mijn vierde vluchtelement, de Gaylord 2, heb ik maar weggelaten.’' Tevreden was hij vooral over het teamresultaat. ,,Iedereen is tot goede scores gekomen.’'