Zonta van den Goorbergh debuteert in Moto2 met 24e plaats

De 16-jarige motorcoureur Zonta van den Goorbergh is zondag bij zijn grandprixdebuut in de Moto2 als 24e geëindigd. Hij hield in de GP van Qatar twee concurrenten die de race uitreden achter zich. In de kwalificatie had de jonge Nederlander, die op een Kalex uitkomt voor RW Racing GP, de 29e tijd gereden.