Zuid-Afrikaanse atlete voorlopig geschorst na positieve test

Honkbal­lers voor de 23ste keer de beste van Europa

15 september De Nederlandse honkballers hebben in Duitsland de Europese titel geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen was in de finale met 5-1 te sterk voor Italië. Oranje behaalde in Bonn de derde Europese titel op rij en de 23ste in totaal.