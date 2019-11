Zware blessure kost judoka Vermeer de Spelen

Vermeer was in de klasse tot 63 kilogram in een concurrentiestrijd verwikkeld met Juul Franssen, om uit te maken wie namens Nederland naar Tokio mag gaan.

De judoka uit Leeuwarden raakte afgelopen weekeinde geblesseerd bij de Europa League in Portugal. Medisch onderzoek in het ziekenhuis van Ede wees uit dat Vermeer haar linkerhamstring heeft afgescheurd. De judoka is daardoor zes tot negen maanden uitgeschakeld en kan in die lange periode van afwezigheid geen punten scoren voor de olympische ranglijst, op basis waarvan de tickets voor de Spelen worden verdeeld.



Bij de WK van dit jaar in Tokio verloor Vermeer in de strijd om het brons van de 29-jarige Franssen.