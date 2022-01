Zweedse handballers verslaan Spanje en pakken Europese titel

NFL-ster Tom Brady niet naar Super Bowl: ‘Ik denk op dit moment niet meer dan vijf minuten vooruit’

Voor de tweede keer de afgelopen zes jaar zal quarterback Tom Brady niet zijn opwachting maken in de Super Bowl. De Amerikaan won de belangrijkste trofee in het American football al zeven keer, maar het is nog maar de vraag of daar ooit nog een achtste bij komt.

24 januari