Zwembond verlengt contracten bondscoaches tot Spelen van 2021

Technisch directeur André Cats voert daar gesprekken over met de hoofdcoaches Arno Havenga, Harry van der Meer (waterpolo), Marcel Wouda, Mark Faber (zwemmen), Edwin Jongejans (schoonspringen), Esther Jaumà (synchroonzwemmen) en Sander Nijhuis (para-zwemmen). ,,We hebben de intentie uitgesproken om met elkaar naar Tokio te gaan, dat wordt nu dus in 2021", zegt Cats.

De schoonspringsters Inge Jansen (3 meterplank) en Celine van Duijn (10 meter) hebben zich geplaatst voor de Spelen. De synchroonzwemmende tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer hopen dat nog te gaan doen. Beide waterpoloteams zijn aangewezen op het laatste olympisch kwalificatietoernooi. Voor de vrouwen van Havenga is dat OKT vermoedelijk begin volgend jaar in Triëst, voor de mannen van Van der Meer zoekt de KNZB nog een geschikte periode voor het toernooi dat in Rotterdam wordt gehouden.

Bij de zwemploeg hebben onder anderen Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arjan Knipping voldaan aan de limieten voor de Spelen. Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn ook alle zwembaden dicht. De bond hoopt dat nationale trainingscentra binnenkort weer kunnen opengaan. De waterpoloteams trainen in Zeist, de zwemmers in Eindhoven en Amsterdam. ,,Wellicht kunnen we eerst weer in kleine groepjes gaan trainen", zegt Havenga. ,,Maar we wachten nu af wat de overheid gaat beslissen, daar hechten we veel waarde aan.”



Cats benadrukt dat het voorschrift van 1,5 meter afstand houden waarschijnlijk wel nog maandenlang in stand zal worden gehouden. “Dat is het ‘nieuwe normaal' geworden.”