Zwemster Tes Schouten beleeft doorbraak op WK kortebaan: ‘Twee medailles, hoe cool is dat!’

Geld & Geluk Benita en Arjan betalen 160 euro per maand voor energie: ‘Krijgen 400 euro per jaar terug’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. De kinderen van Benita en Arjan krijgen al jong mee dat de geldstroom in het gezin niet alleen van de ouders komt. ‘Ze bestellen weleens een patatje kapsalon.’

10:30