Zwemster Van der Meer is zwanger en mikt op WK 2019

Van der Meer maakte in 2011 haar internationale debuut bij de WK in Shanghai. Als seriezwemster had ze een aandeel in de wereldtitel van de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Van der Meer kwam vorig jaar in de estafette ook in actie bij de series op de Olympische Spelen. Ze was onderdeel van het kwartet dat afgelopen seizoen zowel bij de WK kortebaan in Windsor als de WK langebaan in Boedapest brons pakte op de 4x100 vrij.



De zwangere Van der Meer mist onder meer de EK kortebaan van komende maand in Kopenhagen. Ze wil er richting het WK van 2019 weer staan.