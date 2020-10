13-jarige vlucht met 200 km/u nadat hij met Porsche van vader hamburger gaat halen

De Porsche viel op, omdat hij te hard reed en dus zetten agenten in een onopvallende politieauto de achtervolging in. Zodra de jongeman doorhad dat de politie hem op de hielen zat, drukte hij het gaspedaal nog dieper in, zo melden autoriteiten in Tallinn dit weekend.

De tiener slaagde erin een wegversperring van de politie via de berm te passeren. Daarbij raakte hij een politiewagen. Hij kon uiteindelijk pas bij een tweede versperring tot stilstand worden gebracht. In de auto zaten ook nog een 12-jarig meisje en een 16-jarige jongen.

Hamburger halen

Volgens de inzittenden waren ze er 's nachts stiekem tussenuit geknepen met de auto van de ouders van de 13-jarige. Hun nachtelijke avontuur begon in Paide en hun bedoeling was om in Pärnu, een stad 90 kilometer verderop, een hamburger te halen. Ze waren op de terugweg toen de politie achter het drietal aanging. Er raakte niemand gewond, maar dat was voordat de 13-jarige aan zijn vader over de schade aan diens Porsche had verteld.