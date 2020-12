18-jarige bestuurder rijdt woning in Enschede binnen: bewoners schuiven met bank en al door huis

Wonder boven wonder kwamen zij met de schrik vrij. De auto met Duitse kentekenplaat reed vanavond iets voor zessen de voorgevel van het huis binnen, dat bij een kruising met de Doctor van Damstraat staat. De bewoners schoven met bank en al de woonkamer door, maar bleven ongedeerd. De ravage is enorm. De hele voorgevel ligt er uit. De Deurningerstraat is aan twee kanten afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Onderzoek

De bestuurder van de auto bleef eveneens ongedeerd, maar is wel meegenomen door de politie. Ook de bijrijder is ongedeerd gebleven. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk, de politie vermoedt dat het komt door de waarschijnlijk hoge snelheid waarmee over de Deurningerstraat werd gereden. Tegen de 18-jarige Enschedeër is aangifte gedaan van poging zware mishandeling en poging doodslag. Hij ontweek een andere auto en had zijn voertuig niet onder controle.