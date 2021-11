24 landen en zes autofabrikanten willen verbod op verkoop van auto met verbrandingsmotor

De deelnemende regeringen willen ‘ervoor zorgen dat alle verkopen van nieuwe auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tegen 2040 wereldwijd en uiterlijk in 2035 in toonaangevende markten emissievrij zijn’. De autofabrikanten moeten er daarom naar streven om uiterlijk in 2035 uitsluitend emissievrije auto’s en bestelwagens te verkopen in toonaangevende markten.

Nederland is een van de landen die in 2040 een verbod wil op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Duitsland, het land met de meeste grote autofabrieken, twijfelt. De minister van Transport Andreas Scheuer (CSU) had het initiatief eerder publiekelijk afgewezen. Hij zei dat de verbrandingsmotor nog steeds nodig is. ,,We willen ze klimaatneutraal maken met synthetische brandstoffen.”