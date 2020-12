4,5 miljoen euro voor ontwikkeling hyperloop in Nederland

Uniek voertuig verlaat Lelystad: is dat een auto uit een sciencefic­ti­on­film?

15 december Wat wordt daar nou vervoerd in Lelystad? Is het een auto uit een sciencefictionfilm? Of toch een lange slee van een multimiljardair? Nee, het is de ‘superbus’ van Wubbo Ockels (1946-2014).