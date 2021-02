91-Jarige topman van beroemd auto- en motorfietsenmerk stopt ermee

Hij wordt vaak bestempeld als de Koningin Elizabeth van de auto-industrie: Osamu Suzuki. Met zijn 91 jaar is hij nog altijd de hoogste baas van de beroemde Japanse fabriek van auto's, motorfietsen en buitenboordmotoren. Maar nu heeft Osama Suzuki te kennen gegeven dat hij later dit jaar wil terugtreden als bestuursvoorzitter van het bedrijf.

Niet dat Suzuki meteen het bijltje erbij neerlegt. Hij heeft aangekondigd nog wel degelijk een adviserende rol te willen bekleden na zijn vertrek. Suzuki is niet alleen de oudste, maar ook de langstzittende topman in de auto-industrie. Al in 1958 ging hij aan de slag voor het merk. Dat draagt weliswaar zijn naam, maar is niet opgericht door een van zijn directe familieleden. Suzuki is namelijk een naam die in Japan relatief vaak voorkomt. In de jaren 60 werkte Osamu Suzuki zich op naar steeds hogere managersfuncties, om uiteindelijk in 1978 president-directeur van het bedrijf te worden. Die functie bekleedde hij tot enkele jaren geleden, waarna zijn zoon Toshihiro de nieuwe CEO werd.

Verkoopsucces

Sindsdien bleef Suzuki senior aan als voorzitter van de raad van bestuur. In juni treedt hij volgens de huidige planning terug. Onder zijn bevlogen bewind bleef Suzuki ondanks concurrentie van veel grotere merken een belangrijke rol spelen in de autowereld. Met compacte, zuinige en betaalbare modellen wist het merk winst te maken. Zo was de Suzuki Alto jarenlang een zeer populaire auto in Nederland. En het merk slaagde erin een terreinauto voor een groot publiek bereikbaar te maken, door ook hier met compacte modellen de prijs flink te drukken.

Het geheim van het verkoopsucces van de auto's schuilde verder in de technische kwaliteit en betrouwbaarheid: de onderhoudskosten waren steevast laag. Al wordt het feit dat het bedrijf jarenlang winst kon maken voor een deel ook toegeschreven aan de relatieve ‘zuinigheid’ van Osamu Suzuki. Hij hield de bedrijfskosten goed in de hand. Bovendien weigerde Suzuki jarenlang om zich te laten opkopen door een andere fabrikant, en voor een joint-venture of alliantie was hij ook al niet te porren. Terwijl in de auto-industrie steeds grotere groepen als Volkswagen, PSA of FCA ontstonden, bleef Suzuki lange tijd onafhankelijk en zelfstandig, terwijl er toch voldoende geld werd verdiend.

