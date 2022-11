A2-racers gepakt met 248 km/u en 252 km/u: ‘Racen doe je op het circuit’

Bekende multimiljo­nair (32) scheurt met 250 km/u over de A28: ‘Nou, daar staan we dan op straat’

Met 250 kilometer per uur scheurde multimiljonair Chahid Charrak zaterdagavond in zijn Lamborghini over de A28. Dat kwam de 32-jarige man uit Zeewolde duur te staan. Hij raakte zowel zijn rijbewijs als zijn goudkleurige wagen kwijt.

25 september