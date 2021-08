Aan deelvoertuigen geen gebrek, maar wat is het handigst? Wij probeerden het uit

VIDEO / TEST Wel snel, geen ‘G­TI-grijns’: is de snelste Volkswagen ID.4 zijn meerprijs waard?

9 augustus De GTI-versies van Volkswagen zijn vaak legendarische auto’s. Met name de Golf GTI is een regelrecht icoon. Nu introduceert Volkswagen nog zo’n label; GTX, voor de sportiefste versies van de elektrische modellen van het merk. De GTX is de snelste ID.4 ooit maar de auto heeft – letterlijk en figuurlijk – een loodzware missie.