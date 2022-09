Aanrijding in scène zetten en op brutale wijze geld eisen: ‘Triest verdienmodel’

Nietsvermoedende, Utrechtse automobilisten zijn slachtoffer van een scooteraar die moedwillig aanrijdingen veroorzaakt. De ‘veroorzaker’ wordt vervolgens dermate geïntimideerd dat-ie cash moet afrekenen. Het gaat vaak om bedragen van honderden euro’s, terwijl de schade relatief meevalt of helemaal niet vers is. ,,Het is een verdienmodel met kwetsbare gedupeerden.’’