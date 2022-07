Aantal autodiefstallen neemt voor het eerst in jaren toe, vooral in Rijswijk waren mensen de klos

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal autodiefstallen gestegen. Dat meldt kenniscentrum LIV op basis van cijfers over het eerste half jaar van 2022. Rijswijk spant samen met Amsterdam, Diemen en Schiedam de kroon. Dieven hebben het vooral gemunt op personenvoertuigen.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn 2900 personenauto’s gestolen, een kleine 13 procent meer dan een jaar eerder. In vier op de tien gevallen wordt de auto teruggevonden. Dieven reden het vaakst weg met een Toyota, namelijk 476 keer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook Volkswagens, Peugeots en Renaults werden veel ontvreemd.

Rijswijk voert samen met Amsterdam, Diemen en Schiedam de ranglijst aan. In deze steden werden relatief de meeste auto’s meegenomen. In de eerste helft van 2022 is in Rijswijk 93 keer aangifte gedaan na diefstal van een voertuig. In de eerste zes maanden van 2021 gebeurde dit 57 keer. Begin dit jaar werd 25 keer een voertuig teruggevonden. Dat is 26,9 procent van alle gestolen wagens.

Ook in Wassenaar verdubbelde het aantal aangiften, van 6 naar 12. Leidschendam-Voorburg zag ook een enorme toename van 29 naar 52. Voorschoten is een vreemde eend in de bijt. De gemeente constateerde een daling. In 2021 waren het er nog 19, een jaar later 4. In Midden-Delfland veranderde het aantal niet. Het waren er 7, het bleven er 7. Den Haag tot slot, zag een stijging van iets meer dan 200 aangiften: van 562 naar 783.

Extra kwetsbaar

Volgens kenniscentrum LIV hebben voertuigen van vier jaar en ouder en een nieuwprijs onder de 50.000 euro vaak geen tweede alarmsysteem waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak. Ook is het vaak eenvoudig voor dieven om in te breken in auto’s die door zogenoemde ‘keyless entry’ zonder sleutel kunnen worden geopend.

Overigens zijn er niet alleen meer personenauto’s gestolen, maar ook meer motorfietsen, brom- en snorfietsen en lichte bedrijfswagens. De diefstal van deze vervoermiddelen nam toe met elk tussen de 30 en 40 procent.

