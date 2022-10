Aantal kampeerauto's in Nederland in tien jaar verdubbeld

Het aantal kampeerauto’s in Nederland is gestegen tot een recordhoogte van 170.624 exemplaren, volgens de laatste telling van 1 oktober 2022 door Bovag, KCI en RDC. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan begin dit jaar en in vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal zelfs verdubbeld. In totaal staan er nu bijna 600.000 caravans en campers in Nederland geregistreerd.

De Nederlandse kampeerbranche presenteert zich dit weekend op de jaarlijkse Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht. Tot en met zondag 9 oktober zijn de beurshallen gevuld met de nieuwste modellen caravans, campers, vouwwagens, tenten en accessoires. De Bovag verzorgt ter plekke proefritten met een camper en een elektrische auto met caravan.

Ook steeds meer caravans

In de eerste drie kwartalen van 2022 werden 7.093 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is weliswaar 9,9 procent minder dan vorig jaar in dezelfde periode, het is ook het op een na hoogste aantal voor de eerste drie kwartalen van een kalenderjaar sinds 2011. De vakhandel verkocht daarnaast tot en met september 12.331 gebruikte caravans; ook dat is een daling ten opzichte van een jaar geleden (min 5,4 procent), maar tegelijkertijd het op een na hoogste aantal sinds 2012. Het totale park van geregistreerde caravans in Nederland daalde jarenlang, maar sinds afgelopen jaar stijgt de caravanpopulatie weer, tot bijna 418.000 stuks op 1 oktober 2022. Binnen enkele maanden zal het totale aantal van 600.000 caravans en campers worden behaald, verwacht de Bovag.

De verkoop van tweedehands campers is zelfs verdrievoudigd

Tot en met september werden dit jaar 1.955 nieuwe kampeerauto’s afgeleverd en dat was 29,8 procent minder dan in de eerste drie kwartalen van recordjaar 2021. Net als in de auto-industrie kampen ook de camperfabrikanten met leveringsproblemen als gevolg van onder andere het wereldwijde tekort aan computerchips.

De vraag naar gebruikte campers ligt dit jaar tot 1 oktober op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar: de vakhandel leverde 13.359 tweedehands exemplaren af, oftewel 105 minder dan een jaar eerder. In vergelijking met 5 jaar geleden is de verkoop van gebruikte kampeerauto’s bij de vakhandel verdubbeld en ten opzichte van 10 jaar geleden verdrievoudigd.

Gevolg van de coronapandemie

Voorzitter Rolf Reinders van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven schrijft de populariteit van kamperen mede toe aan de coronamaatregelen in binnen- en buitenland: ,,Sinds de uitbraak van de pandemie zien we een grote interesse in kampeervakanties. Vliegreizen waren lange tijd maar beperkt mogelijk en vakantiegangers waren – en zijn nog steeds – op zoek naar manieren om in een eigen ‘bubbel’ op reis te kunnen.”

Volgens voorzitter Leo Diepemaat van de Kampeer en Caravan Industrie (KCI) is kamperen populairder dan ooit: ,,Van tent tot luxe camper, met of zonder eigen sanitair: de kampeerproducten voorzien in een grote behoefte. Iedereen lijkt het kamperen te hebben (her)ontdekt en we zien ook weer steeds meer gezinnen met jonge kinderen die kiezen voor een eigen caravan, camper of vouwwagen.”

